Ostia medici Sima | Preoccupazione per spiagge ‘Cancelli’ senza bagni con caldo estremo

L’ondata di caldo estremo sta mettendo a dura prova i cittadini di Ostia, costretti a frequentare spiagge senza servizi igienici adeguati. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) esprime forte preoccupazione per questa emergenza, sottolineando l’urgenza di intervenire per tutelare la salute pubblica e garantire sicurezza e comfort a chi sceglie di trascorrere il tempo sulle nostre spiagge. È fondamentale agire subito per proteggere la nostra comunità e preservare il benessere di tutti.

"Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione che si sta verificando sul litorale romano, in particolare a Ostia, dove in piena ondata di caldo estremo numerosi cittadini sono costretti a frequentare le spiagge prive di adeguati servizi igienici pubblici". A dirlo all'Adnkronos è la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), che interviene così sulla .

