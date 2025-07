Assegnazioni provvisorie 2025 | chi può fare domanda?

Se sei un docente alle prese con le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2025/26, sapere chi può presentare domanda è fondamentale per pianificare il tuo futuro professionale. Le regole variano in base alla tipologia di contratto e all’anno di immissione in ruolo, creando opportunità e vincoli specifici. In questo articolo, scoprirai tutto ciò che serve per orientarti tra requisiti, deroghe e scadenze, perché conoscere i dettagli è il primo passo verso una scelta consapevole.

Per l’anno scolastico 202526, le assegnazioni provvisorie seguono regole precise in base alla tipologia di contratto e all’anno di immissione in ruolo. Questo articolo chiarisce quali docenti possono presentare domanda, evidenziando i requisiti, i vincoli e le deroghe previste dal contratto nazionale Assegnazioni provvisorie per docenti di ruolo immessi prima e dopo il 202324 I . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assegnazioni - provvisorie - domanda - fare

Assegnazioni provvisorie 2025/26: tempistica, criteri, scadenze e novità ministeriali [Chiarimenti] - Le assegnazioni provvisorie 2025/26 sono regolate da scadenze annuali stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Assegnazioni provvisorie 2025/26: come e chi può presentare domanda. Anche i docenti con vincolo se rientrano nelle deroghe Vai su X

Assegnazione provvisoria, ecco chi può fare domanda Vai su Facebook

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI A.S. 2025/2026: PRIME INDICAZIONI; Assegnazione provvisoria docenti a.s. 2025/2026: Chi può fare domanda; Assegnazione provvisoria docenti 25/26: neo immessi in ruolo e assunti GPS. Chi può presentare domanda.

Assegnazione Provvisoria Docenti 2025/26: chi può fare domanda e chi invece no? - Scopri l'assegnazione provvisoria docenti 2025/26 e i requisiti per presentare domanda nella tua situazione lavorativa. Riporta informazionescuola.it

Assegnazione provvisoria docenti a.s. 2025/2026: Chi può fare domanda - In attesa che sia sottoscritto il CCNI per il triennio 2025/2028 nel quale saranno regolamentate le procedure per l’assegnazione provvisoria, le modalità di presentazione della domanda, i requisiti e ... Scrive tecnicadellascuola.it