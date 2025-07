Bambina americana morta durante una visita al castello di Versailles

Una tragedia scuote il celebre castello di Versailles: una bambina americana di 10 anni, visitando la storica residenza, si è improvvisamente accasciata e ha perso la vita a causa di un grave malore cardiaco. Un episodio straziante che ha lasciato staff e familiari nel dolore più profondo, ricordandoci l’importanza della prevenzione e dell’assistenza immediata. La notizia sconvolge i visitatori e apre un dibattito sulla sicurezza durante le visite turistiche.

La visita al castello di Versailles si è conclusa in modo drammatico per una famiglia americana originaria della Virginia. Martedì, intorno alle 18:15, la loro bambina di 10 anni si è accasciata improvvisamente nel cortile della residenza reale. Affetta da problemi di salute e sottoposta a trattamento medico, la piccola è stata colpita da un grave malore cardiaco. Il personale di sicurezza del sito è intervenuto immediatamente per prestarle soccorso. I vigili del fuoco e il servizio di emergenza medica del SAMU di Versailles sono arrivati rapidamente sul posto. I soccorritori hanno tentato di rianimarla praticando il massaggio cardiaco, ma ogni tentativo si è rivelato vano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bambina americana morta durante una visita al castello di Versailles

In questa notizia si parla di: versailles - bambina - americana - visita

