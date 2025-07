A IRCCS Maugeri Pavia primo centro italiano contro nuove droghe

A Pavia nasce il primo centro italiano dedicato alle nuove droghe: Esod dell'Irccs Maugeri. Questa equipe specializzata si pone l’obiettivo di combattere un fenomeno in continua evoluzione, offrendo analisi precise, trattamenti efficaci e ricerca all’avanguardia. Un passo fondamentale nella tutela della salute pubblica e nella lotta contro le dipendenze emergenti. La rivoluzione nelle cure è iniziata: scopri come questa iniziativa può fare la differenza.

E' nato a Pavia il primo e al momento unico centro operativo in Italia con focus sulle nuove droghe. Si tratta di Esod, acronimo di Équipe ospedaliera specializzata in dipendenze, del Centro Antiveleni dell'Irccs Maugeri Pavia, dedicata allo studio delle nuove sostanze e alla presa in carico di pazienti che le utilizzano per l'identificazione analitica, per il trattamento dei sintomi e per lo studio delle cure. A dirigere il questo centro sperimentale è lo stesso direttore del Centro Antiveleni dell'Irccs Maugeri Pavia, Carlo Locatelli. "Le droghe, quelle registrate e controllate dall'Agenzia europea Euda che sta a Lisbona, quest'anno hanno superato le mille nuove molecole.

