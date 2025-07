Davide Nicola è il nuovo allenatore della Cremonese

U.S. Cremonese annuncia con entusiasmo l’arrivo di Davide Nicola come nuovo allenatore, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Il tecnico bresciano, fresco di salvezza con il Cagliari, si prepara a guidare i grigiorossi nel difficile cammino di questa stagione. Con la sua esperienza e determinazione, Nicola è pronto a scrivere un nuovo capitolo per la Cremonese, puntando alla stabilità e al successo in Serie A.

I grigiorossi hanno finalmente sciolto il nodo allenatore annunciando ufficialmente Davide Nicola, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il tecnico bresciano, reduce dalla salvezza conquistata con il Cagliari, avrà il compito di guidare la squadra al mantenimento della massima categoria riconquistata dopo due anni. DAVIDE NICOLA E' IL NUOVO ALLENATORE DELLA CREMONESE: IL COMUNICATO UFFICIALE " U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Davide Nicola l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico sarà legato al club grigiorosso fino al 30 giugno 2027. La proprietà e la società danno il benvenuto al nuovo tecnico, augurandogli buon lavoro".

