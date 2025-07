Caldo e allerta meteo nelle Marche | ancora afa ma arrivano i temporali

Le Marche si preparano ad affrontare un’estate sempre più implacabile: afa estiva e temporali improvvisi. Il caldo intenso sta mettendo a dura prova cittadini e ambiente, spingendo le autorità a intervenire con misure drastiche come l’ordinanza regionale sui lavori nelle ore più calde. Una sfida che richiede strategie innovative e attenzione costante, perché il cambiamento climatico è ormai una realtà ineludibile, e la regione non può permettersi di restare indifferente.

Ancona, 2 luglio 2025 – Caldo afoso, afosissimo, che non sta dando scampo in tutta Italia, comprese le Marche. Tanto che l'europarlamentare Matteo Ricci ha parlato della possibilità di piantare 1,5 milioni di alberi in tutto il territorio, per contrastare il fenomeno del surriscaldamento globale. E intanto, è attesa l' ordinanza della Regione per i lavori a rischio nelle ore più torride della giornata. The fountain in Piazza del Municipio in Naples offers refreshment in the heat even to those engaged in work activities. Naples, July 1, 2025 ANSA CIRO FUSCO Le previsioni meteo. Intanto le condizioni di questo tipo continueranno anche nei prossimi giorni, come riportano le previsioni del Centro Meteo Italiano, nonostante la caduta della pioggia nell'entroterra di regione per la giornata di giovedì.