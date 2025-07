femminicidio deidda ergastolo e un anno di isolamento per igor sollai

Una tragica vicenda di dolore e giustizia scuote la Sardegna: Igor Sollai, reo confesso del femminicidio di Francesca Deidda, è stato condannato all’ergastolo con un anno di isolamento. La Corte d’assise di Cagliari ha deciso di infliggere questa severa pena, confermando l’importanza di tutelare le vittime di violenza. Un passo fondamentale verso la lotta contro la violenza di genere, che ci ricorda quanto sia urgente fare prevenzione e sensibilizzare la società.

La Corte d'assise di Cagliari ha condannato Igor Sollai all' ergastolo con un anno di isolamento diurno. È questa la pena per il 43enne, in carcere per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. L'uomo è reo confesso del femminicidio di Francesca Deidda, 42enne con cui è stato sposato. La donna era sparita il 10 maggio 2024 da San Sperate, paese a pochi chilometri da Cagliari. I suoi resti sono stati ritrovati nelle campagne tra Sinnai e San Vito il 18 luglio all'interno di un borsone abbandonato. I giudici hanno confermato nei confronti di Sollai tutte le aggravanti. Tra queste anche quella dei futili motivi.