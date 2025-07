La tragedia di Centola L’imprenditore ha sparato alle spalle ma in un conflitto a fuoco

Una tragica notte a Centola ha segnato profondamente la comunità: un conflitto a fuoco tra ladri e un imprenditore si è concluso con un drammatico bilancio. Le testimonianze e i rilievi dei carabinieri descrivono un momento di paura estrema, in cui le pistole parlano e la vita pende da un filo sottile. La vicenda si conclude con l’esame autoptico, lasciando aperti interrogativi sulla spirale di violenza che ha sconvolto il paese.

I rilievi effettuati dai carabinieri mostrano la scena di un conflitto a fuoco: cinque bossoli ritrovati sul terreno raccontano di attimi di terrore e disperazione. Tre colpi sono stati esplosi dai ladri, mentre l’imprenditore, armato di una pistola legalmente detenuta, ha risposto al fuoco, dando così vita a un confronto drammatico e ad alta tensione. Gli esami autoptici sul cadavere, svoltisi ieri (01 Luglio) presso il nosocomio di Vallo della Lucania,. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - La tragedia di Centola. L’imprenditore ha sparato alle spalle, ma in un conflitto a fuoco

fuoco - imprenditore - conflitto - tragedia

