Levante | Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi vivisezionarli decidere cosa è accettabile e cosa no

Nel mondo dello spettacolo, il corpo diventa spesso terreno di giudizi e insidie. La cantante di Levante ha risposto con fermezza alle accuse sulla sua magrezza, sottolineando come l’ossessione per i corpi alimenti un clima tossico e dannoso. È ora di smettere di vivisezionare ogni dettaglio, rispettando la diversità e la salute di tutti. La vera bellezza risiede nella libertà di essere sé stessi, senza paura di giudizi ingiusti.

La cantante è stata accusata di essere troppo magra dopo aver pubblicato su Instagram una serie di foto dal concerto a conclusione del Pride di Milano. La sua risposta non si è fatta attendere: «Parlare del mio corpo come quello di una persona anoressica non solo è folle per la falsità del fatto, ma è gravissimo per chi ne soffre davvero». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Levante: «Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi, vivisezionarli, decidere cosa è accettabile e cosa no»

In questa notizia si parla di: cosa - levante - ragazze - ammalano

Levante: “La verità su me, Diodato e ‘Fai rumore’. Ecco a cosa non so dire di no” - Levante si apre con sincerità e spontaneità, svelando il suo mondo fatto di amore, famiglia e nuove sfide artistiche.

"Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi, di guardarli e vivisezionarli, fare diagnosi, desiderare di correggere, decidere cosa è accettabile e cosa non lo è… perché se allora ‘non devo essere come levante' dovrò essere comun Vai su Facebook

Levante: «Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi, vivisezionarli, decidere cosa è accettabile e cosa no; Levante contro chi giudica il suo corpo: Le ragazze si ammalano per l'ossessione di commentarli; Processo escort: tre ragazze mentirono ai giudici sulle notti con Berlusconi, condannate a 2 anni.

Levante: «Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi, vivisezionarli, decidere cosa è accettabile e cosa no» - La cantante è stata accusata di essere troppo magra dopo aver pubblicato su Instagram una serie di foto dal concerto a conclusione del Pride di Milano. Riporta vanityfair.it

Levante interviene sui social dopo i commenti sul suo corpo: "Le ragazze si ammalano..." - La cantante Levante, dopo aver pubblicato alcune foto sui social, ha ricevuto delle critiche per il suo corpo: ecco la sua dura reazione ... Secondo notizie.it