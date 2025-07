Premio Strega ministro Giuli assente alla finale | Forse da Amico della domenica sono diventato nemico

Il mondo della cultura si interroga: il ministro Alessandro Giuli, assente alla finale del Premio Strega per un viaggio ufficiale in Germania, ha scelto di privilegiare gli impegni istituzionali. Una decisione che ha suscitato discussioni e riflessioni sul ruolo delle scelte politiche nel mondo letterario. Ma cosa ci riserva questa assenza improvvisa? La risposta potrebbe svelare molto sulle priorità e le nuove alleanze culturali in arrivo.

(Adnkronos) ‚Äď Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non sar√† tra i presenti alla cerimonia finale del Premio Strega, in programma gioved√¨ 3 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Il motivo? Un viaggio istituzionale in Germania di due giorni, 3 e 4 luglio, dove incontrer√† il ministro della Cultura tedesco.¬†"Sono stato s√¨ invitato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Geppi con la mente voleva andare al #PremioStrega e perculare il Ministro Giuli e invece la Rai ha detto "No Geppi No Strega" Vai su X

