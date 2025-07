Armani rallenta conti in calo e -162 milioni tra ricavi e utili con GA Operations

Le difficoltà di Armani si fanno sentire: nel 2024, i ricavi sono in calo del 13% e l’utile netto si riduce del 42%, riflettendo una fase di rallentamento per la storica maison. Nonostante un dividendo di 85 milioni, la società ha dovuto attingere alle riserve straordinarie, segnale di un momento di sfida per il brand dell’alta moda. Come affronterà Armani questa tempesta finanziaria?

Brusca frenata di Armani. I conti della casa di alta moda registrano difficoltà, facendo segnare un calo per il 2024 del 13% sui ricavi e un utile netto sceso del 42% della società che realizza i capi di abbigliamento la G.A. Operations, oltre a una contrazione anche per le vendite al dettaglio. La capogruppo Giorgio Armani Spa pagherà un dividendo di 85 milioni, ma utilizzando in parte la riserva straordinaria. I conti del Gruppo Armani. Nonostante i risultati consolidati non siano stati ancora pubblicati, e che per un quadro completo sia necessario attendere i conti ufficiali, alcune controllate centrali del gruppo hanno già chiuso i bilanci ed è possibile tracciare l’andamento della casa di moda per quanto riguarda il 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Armani rallenta, conti in calo e -162 milioni tra ricavi e utili con G.A. Operations

