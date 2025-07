caldo rovente e detenuti accatastati il carcere una tortura il diario di gianni alemanno letto dal pd

In un carcere soffocante, tra caldo insopportabile e condizioni disumane, Gianni Alemanno descrive un angosciante quadro di detenzione che denuncia l’indifferenza politica. Le sue parole, lette dal PD, scuotono le coscienze di una nazione spesso sorda alle sofferenze dei detenuti. Questa testimonianza ci invita a riflettere su un sistema penitenziario in crisi, dove la dignità umana sembra essere l'ultimo pensiero. È ora di cambiare rotta.

Roma, 2 luglio 2025 - “Qui dentro si muore di caldo, ma la politica dorme (con l'aria condizionata)". Questo è soltanto uno dei passaggi del diario scritto dentro il carcere di Rebibbia dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, detenuto dal 31 dicembre 2024 a seguito alla condanna del 2022 per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite, esito di uno dei filoni dell’inchiesta sul ‘Mondo di mezzo’ (ex ‘Mafia Capitale'). L'ex onorevole di destra (cresciuto nell’Msi, poi An, Pdl e Fratelli d’Italia), ministro dell'Agricoltura del governo Berlusconi dal 2001 al 2006, aveva inizialmente ricevuto dal tribunale di sorveglianza una pena da scontare ai domiciliari pari a 1 anno e 10 mesi di reclusione: a causa del mancato rispetto delle prescrizioni previste, tuttavia, Alemanno è stato trasferito nel carcere di Rebibbia dove rimarrà fino al termine del tempo previsto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net