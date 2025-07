Juventus | prova di cuore ma non basta contro il Real

Una Juventus coraggiosa affronta il Real Madrid nel caldo di Miami, mettendo in campo passione e determinazione. Nonostante una prova di cuore, i bianconeri non riescono a superare la supremazia dei madridisti, che dominano numeri e occasioni. La stagione si chiude con onore e consapevolezza dei propri limiti, lasciando però spazio a nuove speranze per il futuro. Un risultato che, pur deludendo, testimonia la grinta di una squadra pronta a tornare più forte.

Sconfitta onorevole contro il Real: Di Gregorio brilla La Juventus chiude una stagione complessa con una sconfitta contro il Real Madrid al Mondiale per Club, in un clima tropicale a Miami. I 21 tiri in porta dei blancos contro i 6 bianconeri raccontano un match dominato dai blancos, ma la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: prova di cuore, ma non basta contro il Real

In questa notizia si parla di: juventus - real - prova - cuore

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - Domani, il talento di Donny Huijsen si prepara a scrivere una nuova pagina di storia al Mondiale per club, sfidando la Juventus con il suo attuale team, il Real Madrid.

La Juventus ci prova contro il Real Madrid, ma alla fine deve cedere ai blancos che vincono 1-0. Dopo l’Inter, anche i bianconeri dicono addio al Mondiale per Club e l’Italia perde nel giro di 24 ore le uniche due squadre che aveva nella competizione. FINE LA Vai su Facebook

Juve fuori dal Mondiale per Club: decide Gonzalo Garcia, il Real vola ai quarti di finale; Ezio Greggio furioso dopo Juve-Real: «Basta mezze tacche e bidoni. Loro fanno entrare Mbappé, noi Koopmeiners»; Del Piero: Il mio cuore è bianconero, ma per me sarà il Real a passare contro la Juve.

Juventus-Real Madrid, le pagelle: Tudor bene… ma che fa?! - eu al termine della partita tra Juventus e Real Madrid: ecco il nostro commento con i voti ... Come scrive msn.com

La Juve ci prova, il Real vola ai quarti! Decide Gonzalo Garcia - I Blancos estromettono i bianconeri al termine di una gara interpretata meglio e mantenuta sotto controllo dopo il vantaggio ... Si legge su msn.com