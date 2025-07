Ederson Juventus c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta | possibile testa a testa con i bianconeri

L'estate di calciomercato si infiamma con Ederson, talento brasiliano dell’Atalanta, al centro di un duello tra Juventus e altre big di Serie A. Con il suo dinamismo e potenzialità, il giovane centrocampista sta catturando l’attenzione dei club più ambiziosi, pronti a contenderselo fino all’ultimo minuto di trattativa. Riuscirà la Vecchia Signora a conquistarlo prima che altri sogni di gloria diventino realtà?

durante questa estate. Ederson dell’ Atalanta è diventato uno degli obiettivi più caldi del calciomercato estivo, con Inter e Juventus pronte a contenderselo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista brasiliano, classe 2001, sta attirando l’attenzione di due dei club più prestigiosi d’Italia, che vedono in lui un rinforzo importante per il reparto di centrocampo. Calciomercato, Inter e Juventus si sfidano per Ederson: il centrocampista dell’Atalanta al centro di un’asta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, c’è un nuovo club di Serie A sulle tracce del brasiliano dell’Atalanta: possibile testa a testa con i bianconeri

In questa notizia si parla di: testa - atalanta - juventus - club

Atalanta-Roma 1-1 LIVE: pareggia Cristante di testa! - Oggi al Gewiss Stadium si affrontano Atalanta e Roma nel big match della 34ª giornata di Serie A, con calcio d'inizio fissato per le 15:00.

Inter e Juventus salutano il Mondiale per Club: dal 2010 in poi solo Roma e Atalanta hanno vinto in campo internazionale Vai su X

Inter e Juventus sono le uniche due squadre italiane a prendere parte al Mondiale per Club. Perché Milan, Napoli, Atalanta e Roma sono rimaste fuori nonostante Scudetti, Conference ed Europa League conquistate? Vai su Facebook

Juventus Next Gen | I risultati nel Trofeo dell'Armonia Sportiva; Serie A: Juventus-Verona 2-0, Milan-Lazio 1-2, Roma-Como 2-1, Bologna-Cagliari 2-1, Genoa-Empoli 1-1 - Aggiornamento del 04 Marzo delle ore 00:52; Serie A, Atalanta-Juve 1-1: Retegui risponde a Kalulu.

Juventus, il vecchio problema non è risolto e l'allarme continua a suonare: ennesimo goal incassato di testa - L'avventura della Juventus al Mondiale per Club si è chiusa agli ottavi di finale. Lo riporta ilbianconero.com

Per la Juventus non ci sono sconfitte 'a testa alta': il primo acquisto deve essere la voglia di vincere - Per una Juventus che voglia tornare a essere Juventus non ci sono sconfitte a testa alta, ci sono solo vittorie o sconfitte Ci rendiamo conto che potrà risultare impopolare, e forse anche presuntuoso, ... Secondo calciomercato.com