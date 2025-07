Saldi estivi 2025 Confesercenti Veneto | E’ Far West promozioni regole chiare

I saldi estivi 2025 in Veneto si avvicinano, ma il panorama commerciale sta cambiando: promozioni anticipate, offerte pre-saldi e sconti digitali stanno modificando le tradizionali dinamiche di acquisto. Confesercenti Veneto sottolinea come questa evoluzione richieda regole chiare per tutelare consumatori e commercianti. È fondamentale capire come affrontare questa nuova stagione di shopping, dove entusiasmo e strategie devono andare di pari passo per un mercato fluido e trasparente.

I Saldi di fine stagione continuano a rappresentare uno degli appuntamenti commerciali più attesi dai consumatori. Tuttavia, l’impatto di questo evento si sta progressivamente indebolendo a causa del crescente fenomeno delle promozioni anticipate, pre-Saldi e sconti veicolati attraverso il web e i social media. Lo sottolinea in una nota Fismo Confesercenti Veneto Centrale.Oggi – prosegue la nota – il mercato di fatto anticipa l’inizio dei Saldi estivi, fissato ufficialmente per il 5 luglio, generando un flusso di acquisti stimato in circa 700 milioni di euro a livello nazionale prima della partenza ufficiale delle vendite di fine stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Saldi estivi 2025, Confesercenti Veneto: “E’ Far West promozioni, regole chiare”

