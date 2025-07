la maxi riforma fiscale di trump verso il voto decisivo e incerto alla camera

La maxi riforma fiscale di Donald Trump si avvicina a un momento cruciale, dopo un passaggio al Senato pericolosamente stretto e con un voto decisivo tra le polemiche. Ora, il testo modificato è in corsa verso l’ultimo ostacolo: la Camera dei Deputati, dove si deciderà il futuro di questa importante svolta economica. L’obiettivo della Casa Bianca? Chiudere tutto entro il 4 luglio, festa simbolica dell’indipendenza americana, ma il percorso resta tutt’altro che scontato.

Passato al Senato per il rotto della cuffia ( 51 voti a favore e 50 contro, con il parere decisivo e non proprio in sintonia con il galateo istituzionale di JD Vance ), la maxi riforma fiscale di Donald Trump c orre ora alla Camera per una seconda e decisiva votazione del testo modificato. L'obiettivo auspicato dalla Casa Bianca è quello di chiudere la partita entro il 4 luglio, festa nazionale dell'indipendenza. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha comunque assicurato che si lavorerĂ con rapiditĂ per rispettare la scadenza fissata da Trump. Trump è tornato ad esortare i repubblicani ad approvare la legge.