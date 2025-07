Manuel ucciso per delle cuffie da 15 euro la procura chiede 20 anni per Daniele Rezza L’indignazione della famiglia della vittima | Non è giustizia

Una tragica vicenda scuote Milano: un economico acquisto di cuffie wireless da 15 euro si è trasformato in una tragedia che chiede giustizia. La procura ha chiesto 20 anni di carcere per Daniele Rezza, accusato di aver ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, in un episodio di rapina finito in tragedia. La famiglia della vittima si dice indignata: la richiesta di pena sembra non rendere giustizia a questa perdita irreparabile.

Una coltellata al petto per rubare delle cuffiette wireless da 14,99 euro, poi finite pochi minuti dopo in uno dei tanti cestini dell’immondizia di strada. È di vent’anni la pena richiesta dalla procura di Milano per Daniele Rezza, accusato di aver ucciso il 31enne Manuel Mastrapasqua nella notte dell’11 ottobre 2024. Secondo gli inquirenti, il giovane – all’epoca 19enne – era uscito di casa intorno alle 2 di notte «dopo aver bevuto 5-6 drink» e portando con sé un coltello da cucina. La procura ha chiesto di riconoscere le attenuanti generiche, soprattutto alla luce del «contesto socio-familiare» in cui il ragazzo è cresciuto. 🔗 Leggi su Open.online

