Bruxelles conferma l’obiettivo climatico per il 2040 introducendo più flessibilità

Bruxelles ribadisce il suo impegno per un futuro sostenibile, confermando l’obiettivo ambizioso del 2040 per la riduzione delle emissioni di gas serra, ma con una nuova apertura alla flessibilità. Dopo mesi di incertezza, la Commissione europea propone un equilibrio tra ambizione e pragmatismo, segnando un passo fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. Leggi per scoprire come questa decisione potrà plasmare il nostro domani.

Dopo alcuni mesi d’incertezza, il 2 luglio la Commissione europea ha proposto di mantenere l’obiettivo di riduzione del 90 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2040, introducendo però maggiore flessibilità. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Bruxelles conferma l’obiettivo climatico per il 2040 introducendo più flessibilità

In questa notizia si parla di: obiettivo - introducendo - flessibilità - bruxelles

Bruxelles conferma l’obiettivo climatico per il 2040 introducendo più flessibilità; La Germania anticipa Bruxelles: taglia l’obiettivo di stoccaggio del gas all’80%; Auto e emissioni: flessibilità su sanzioni e interventi su riciclo.