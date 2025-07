Filippa Lagerback e la foto romantica con Daniele Bossari per la sorpresa più bella La risposta ironica al follower invadente

Filippa Lagerback ha conquistato tutti con la sua risposta ironica e raffinata a un follower invadente. Dopo aver condiviso una dolce foto romantica con Daniele Bossari, la conduttrice svedese ha dimostrato ancora una volta il suo stile, rispondendo con classe all’interrogativo inaspettato. Una risposta che non solo ha smorzato l’invadenza, ma ha anche confermato il suo spirito brillante e autentico. La sua reazione è la prova che l’ironia può essere la migliore arma per difendersi con eleganza.

Una risposta a suo modo perfetta. Filippa Lagerback ha mostrato tutta la sua classe replicando in maniera arguta alla domanda di un follower su una foto postata su Instagram questa mattina. La conduttrice ed ex modella svedese, colonna di “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, questa mattina ha condiviso uno scatto insieme al marito, Daniele Bossari, accompagnato da una semplice scritta: “La sorpresa più bella”. La foto mostra la coppia abbracciata, in una atmosfera serena e complice. Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono legati dal 2000 e hanno una figlia, Stella, nata nel 2003. Nel 2018, dopo la proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip (vinto proprio da Bossari ndr), si sono sposati con una splendida cerimonia alle Ville Ponti di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Filippa Lagerback e la foto romantica con Daniele Bossari per “la sorpresa più bella”. La risposta (ironica) al follower “invadente”

In questa notizia si parla di: filippa - lagerback - daniele - bossari

