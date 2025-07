La lama della spada gli è penetrata nella visiera La gente era sotto choc i bimbi in lacrime Qualcosa va storto durante la rievocazione storica | cavaliere in gravi condizioni

Un pomeriggio di rievocazione storica al Castello di Bodlam si è trasformato in una tragedia quando, durante un emozionante combattimento medievale, la lama di una spada ha penetrato la visiera di un cavaliere, lasciando il pubblico sotto shock. I visitatori, tra cui bambini in lacrime, hanno assistito a un incidente che ha profondamente scosso tutti. La gravità delle ferite dell'uomo di 37 anni ha acceso un enigma sulla sicurezza degli eventi storici.

Un uomo è in condizioni critiche dopo aver preso parte a una rievocazione storica. Lo scorso sabato 29 giugno, infatti, al Castello di Bodlam, in Inghilterra, i visitatori potevano assistere a un combattimento con la spada in abiti medievali. Quello che doveva essere un momento ludico e di apprendimento, però, si è tramutato in tragedia. Un uomo di 37 anni di Horsham è rimasto gravemente ferito alla testa. “La lama della spada gli è penetrata nella visiera. L’uomo ha subìto una ferita alla testa ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il Royal Sussex County Hospital di Brighton”, ha comunicato la Polizia del Sussex. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it