Una dieta scorretta e infiammatoria in gravidanza aumenta il rischio di diabete infantile | lo studio

Una dieta poco equilibrata e infiammatoria durante la gravidanza non danneggia solo la mamma, ma può influenzare anche il benessere del bambino a lungo termine. Uno studio danese su oltre 67.000 coppie mette in luce come le scelte alimentari materne possano aumentare il rischio di diabete infantile di tipo 1. Investire in una nutrizione corretta oggi significa proteggere il futuro dei nostri figli. Continua a leggere.

