Troll 2 rilasciato il teaser | Netflix punta ancora sulle leggende norvegesi

Netflix continua a esplorare le affascinanti leggende norvegesi con il teaser di "Troll 2", il tanto atteso sequel del successo globale del 2022. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua miscela di folklore e azione, questa nuova avventura promette di immergere gli spettatori in un mondo di mistero e tensione. Con Roar Uthaug alla regia, l’attesa cresce: il film sarà disponibile entro la fine dell’anno, pronto a lasciarci senza fiato.

Dopo il film norvegese del 2022 "Troll", Netflix punta tutto sul suo franchise basato sulle creature leggendarie norvegesi, con "Troll 2" in arrivo sulla piattaforma entro la fine dell'anno. Dopo il successo globale di Troll (2022), Netflix rilancia con Troll 2, nuovo capitolo fantasy-action ambientato in Norvegia che punta ad approfondire l'avventura a tinte horror che fonde folklore scandinavo e fantascienza. Il film, diretto da Roar Uthaug, sarà disponibile in streaming dal 1° dicembre 2025. Troll 2: il ritorno dei giganti nordici Dimenticate per un attimo i pupazzi colorati e danzanti dell'universo animato di DreamWorks: qui i troll hanno zanne, artigli e una storia millenaria alle spalle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it