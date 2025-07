Tom Hanks attacca gli spettatori di Era mio padre disponibile su Disney Plus | L' avete sottovalutato

Tom Hanks si scaglia contro chi ha sottovalutato "Era mio padre", ora disponibile su Disney Plus. Nonostante le numerose nomination agli Oscar e il plauso della critica, il film di Sam Mendes, interpretato magistralmente da Hanks, rimane spesso ai margini del dibattito pubblico. Per l’attore, questa pellicola rappresenta la sua interpretazione più sottovalutata. Scopri perché Hanks considera questo gangster movie un capolavoro nascosto e lasciati sorprendere da un volto inedito dell’attore.

Nonostante il plauso della critica e sei nomination agli Oscar, "Era mio padre" è in qualche modo uscito dal dibattito pubblico. Ma non per Hanks, che lo definisce come "la sua interpretazione più sottovalutata". Tom Hanks definisce Era mio padre il suo film più sottovalutato. Diretto da Sam Mendes nel 2002, il gangster movie restituisce un ritratto inedito dell'attore, nei panni di un sicario taciturno e tormentato. Nonostante il plauso della critica e sei nomination agli Oscar, il film è rimasto ai margini. Tom Hanks e il suo lato più oscuro sottovalutato Nel mare di ruoli iconici che Tom Hanks ha interpretato - da Forrest Gump a Walt Disney, passando per l'angelico Fred Rogers - pochi avrebbero immaginato di vederlo vestire i panni di un sicario.