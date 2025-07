Palio di Siena 2 luglio 2025 | il programma della giornata gli orari

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si appresta a vivere una giornata ricca di emozioni e tradizione. Dalle prime luci dell’alba alle ore serali, ogni momento è un tassello fondamentale di questa storica manifestazione. Scopri il programma dettagliato di oggi, con prove, sfilate e la grande corsa finale, e preparati a vivere l’intensità di uno degli eventi più affascinanti d’Italia. Ecco cosa ti aspetta nel cuore di Siena oggi!

. Qual è il programma di oggi per il Palio di Siena del 2 luglio 2025? Tutto inizierĂ alle ore 8,20 per culminare dopo le 19,30 con la corsa vera e propria. La diretta tv su La7 è prevista a partire dalle ore 17,30. Di seguito il programma nel dettaglio: PROVE DEL MATTINO ore 8,20: preavviso. ore 8,40: Inizio sgombero della Pista. ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del PodestĂ . PROVE DEL POMERIGGIO ore 18,45: preavviso. ore 19,15: Inizio sgombero della Pista. ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del PodestĂ . PALIO ore 15,30: primo preavviso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palio di Siena 2 luglio 2025: il programma della giornata, gli orari

