Dovrei avere paura? | raccoglie per una settimana le lattine di Diet Coke del capo il racconto di Annie Bogart è virale su TikTok

Un semplice gesto diventa virale su TikTok: Annie Bogart ha raccolto e conservato tutte le lattine di Diet Coke consumate dal suo capo in una settimana, sollevando curiosità e domande tra gli utenti. Cosa si nasconde dietro questa strana abitudine? La sua storia ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori, lasciando tutti a chiedersi: dovrei davvero aver paura?

Una quantità incredibile di lattine vuote di Diet Coke e una dipendente preoccupata: il video pubblicato da Annie Bogart è diventato subito virale. La donna ha filmato su TikTok una particolare esperienza che le è capitata sul luogo di lavoro lo scorso 25 giugno. Per una settimana ha raccolto le lattine di Diet Coke bevute dal suo capo e le ha conservate in uno stanzino. “ Dovrei avere paura? “, ha scritto Annie Bogart mentre mostrava l’ingente quantità di lattine. Sebbene non venga scritto il numero preciso, la donna ammette che il capo sia arrivato a consumare anche 12 lattine al giorno. Scherzando, la donna ha detto: “Probabilmente è il loro cliente numero uno”, ma non ha nascosto la preoccupazione per gli effetti che questa abitudine può avere sulla sua salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dovrei avere paura?”: raccoglie per una settimana le lattine di Diet Coke del capo, il racconto di Annie Bogart è virale su TikTok

