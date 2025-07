Napoli la Madonna addolorata palestinese in una cappella votiva

Un'opera d'arte che unisce fede, protesta e speranza: a Napoli, un artista anonimo ha trasformato la Madonna Addolorata in una figura palestinese, creando una cappella votiva che invita alla riflessione e al dialogo sulla crisi a Gaza. Un gesto potente, che tocca il cuore della cittĂ e dei suoi fedeli, chiedendo di fermare la strage e promuovere la pace. Un messaggio che non lascia indifferenti.

A Napoli un artista anonimo ha allestito una cappella votiva ispirandosi a quelle che a decine sono oggetto di culto dei fedeli del centro storico. La Madonna addolorata diventa palestinese e rivolge un appello ai fedeli per fermare la strage a Gaza. Succede a Napoli dove un artista anonimo ha allestito, in vico del Fico . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, la Madonna addolorata palestinese in una cappella votiva

In questa notizia si parla di: napoli - madonna - addolorata - palestinese

Due feriti a colpi di pistola durante la processione della Madonna dell’Arco a Napoli: un arresto - Violenza inaspettata durante la tradizionale processione della Madonna dell'Arco a Napoli: due persone ferite da colpi di pistola e un arresto.

Madonna addolorata diventa palestinese in cappella votiva Napoli. Opera anonima per i fedeli, I miei bambini uguali ai vostri #ANSA Vai su X

Adam al-Najjar, 11 anni, parte da Gaza verso l'Italia, dove sarà curato all'ospedale Niguarda di Milano. Il bambino è l'unico figlio sopravvissuto della dottoressa palestinese Alaa che, in un raid israeliano, ha perso 9 dei suoi 10 figli e il marito. #Gaza #AdamalN Vai su Facebook

Madonna addolorata diventa palestinese in cappella votiva Napoli; Napoli, cappella votiva con Madonna Addolorata palestinese; Napoli, flash-mob Free Assange per giornalisti uccisi a Gaza.

Madonna addolorata diventa palestinese in cappella votiva Napoli - La Madonna addolorata diventa palestinese e rivolge un appello ai fedeli per fermare la strage a Gaza. ansa.it scrive

Napoli, cappella votiva con Madonna Addolorata palestinese - Nel centro storico di Napoli, in vico del Fico al Purgatorio, è apparsa una cappella votiva con una Madonna Addolorata raffigurata come donna palestinese, avvolta in una bandiera. Da tg24.sky.it