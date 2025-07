Artists for Gaza | la pagina Instagram ideata da Eleonora Sgaravatti trasforma l’arte in aiuto concreto per la popolazione palestinese

Artists for Gaza, la pagina Instagram ideata da Eleonora Sgaravatti, trasforma l’arte in un potente atto di solidarietà per la popolazione palestinese. Attraverso opere che toccano il cuore e stimolano riflessione, si uniscono creatività e impegno umanitario per sostenere Gaza. Questa iniziativa dimostra come l’arte possa diventare un ponte tra emozioni e azione concreta, contribuendo a ricucire le ferite di una terra martoriata. E così, l’arte diventa un gesto di speranza e rinascita.

‹ › 1 5. ‹ › 2 5. ‹ › 3 5. ‹ › 4 5. ‹ › 5 5. Le foto di Gaza prima e dopo la distruzione, montate su pvc con un ricamo di filo di lana. S’intitola “ Ricucire Gaza ” (addio alle armi, eliminare l’odio) l’opera di Corrado Sassi. Il disegno di un’anguria frantumata a simbolo della Palestina è invece l’opera di Valerio Aschi dal titolo “Mar Mediterraneo 2024: mi vergogno per me, mi vergogno per tutti”. Infine “ Operetta Lettera ” di Luigi Ontani, che chiede la pace raccontando ricordi d’infanzia: lui bambino con la carriola e intorno una spirale di parole scritte a mano. E ancora, la stampa a pigmenti su carta cotone di Matteo Basilè, “Thisumanity#39”, che ritrae una donna sofferente con un drappo bianco sul capo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: artists - gaza - pagina - instagram

«Artisti di fama mondiale stanno sposando questa causa e svolgendo appieno il loro ruolo di facilitatori e visionari», dice Josephine Flasseur, direttrice artistica della galleria. Some Strings – 100 artisti per Gaza è un progetto che ha messo insieme oltre cento r Vai su Facebook

“Artists for Gaza”: la pagina Instagram ideata da Eleonora Sgaravatti trasforma l’arte in aiuto…; Dalla Puglia uno sguardo sulla Palestina: l'opera di Davide Cocozza per @artistsforgaza2025; Laika, il bacio tra Hitler e Netanyahu: la nuova opera d'arte a Roma in via Basilio Bricci.

Gaza, l’artista e il cronista. L’ultimo ritratto prima della strage all’Internet café - Frans Al Salmi ha fatto in tempo a finire il disegno del volto del suo amico Abu Hatab prima dell’attacco israeliano che senza preavviso ha fatto strage in un ... repubblica.it scrive