I vigili del fuoco mettono KO la Boldrini | Il caldo non c’entra con il crollo di Milano Ma spunta Bonelli | L’afa è colpa di Meloni

Con chiara ironia e senza mezzi termini, i vigili del fuoco smascherano le teorie allarmiste, puntualizzando che il caldo non ha nulla a che fare con il crollo dell’insegna di Milano. Mentre si fanno spazio nuovi protagonisti come Bonelli e Meloni, si solleva un’interessante domanda: quanto sono vere le preoccupazioni ambientaliste o sono solo un presagio di contraddizioni? La verità, forse, sta nel mezzo.

“E’ il caldo, è il caldo”. “E’ un presagio”. Il collasso dell’insegna della Torre Hadid di Milano a 192 metri d’altezza aveva dato fiato ai “gretini” nostrani e a tutte le eco-ansie di verdi e ambientalisti alla Angelo Bonelli. Restano scolpiti nella memoria l’immagine e l’audio di una Laura Boldrini c he in diretta in un talk show ha borbottato a mezza bocca: “E poi negano i cambiamenti climatici”. (Video in fondo all’articolo). Con chiara allusione contro il governo. Ma ecco che arriva il sonoro ceffone da parte di vigili e tecnici. I profeti di sventura si accomodino all’uscita di un’ennesima figuraccia: “Le cause possono essere molteplici, vanno approfondite: non abbiamo mai parlato di temperature elevate”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it