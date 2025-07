Arenella riaprono domani i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Domani, alle 9:00, i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ad Arenella a Napoli riaprono le loro porte, pronti a riscoprire un’oasi di pace e cultura appena rifiorita. Dopo un attento intervento di riqualificazione, il giardino tornerà ad essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove storia e natura si incontrano per ispirare e unire. Non perdete questa rinascita speciale!

Giovedì 3 Luglio, alle ore 9:00, riaprono a Napoli i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo in via Cortese all’Arenella. Domani, giovedì 3 Luglio, alle ore 9:00, riaprono i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo in via Cortese all’Arenella. Dopo un importante intervento di riqualificazione e valorizzazione, il giardino tornerà ad essere . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Arenella, riaprono domani i Giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

In questa notizia si parla di: arenella - riaprono - giardini - dichiarazione

RIAPRONO DUE PARCHI IN CITTÀ’: GIOVEDÌ 3 LUGLIO I GIARDINI DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE E MARTEDÌ 8 IL PARCO DEL POGGIO CON CINEMA ALL’APERTO GRATUITO Giovedì 3 Luglio alle ore 9.00 riaprono i Giardini della Dichiarazione Vai su Facebook

Riaprono i giardini dell’Arenella, il cinema al Poggio; Domani riapre un parco molto amato in città: ecco quale; Napoli, riaprono 2 parchi: i giardini della dichiarazione universale e il parco del poggio.

Domani riapre un parco molto amato in città: ecco quale - Domani, giovedì 3 luglio alle ore 9, riaprono i giardini della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo in via Cortese all’Arenella. Da napolitoday.it

Napoli, riaprono il Parco del Poggio e i Giardini della Dichiarazione Universale - Riaprono a Napoli i Giardini della Dichiarazione Universale, il 3 luglio, e il Parco del Poggio, il prossimo 8 luglio con il cinema all'aperto gratuito ... Come scrive fanpage.it