Misiani Pd | Dal Governo resa senza condizioni agli Usa serve piano rilancio e sostegno – Il video

In un momento di grande incertezza, Antonio Misiani del Pd denuncia la resa senza condizioni del governo agli Stati Uniti, sottolineando l'importanza di un piano di rilancio e di sostegno per l'Italia. Le sue parole mettono in luce le sfide e le opportunit√† che il nostro Paese deve affrontare per ripartire con forza e autonomia. Scopri di pi√Ļ nel nostro approfondimento.

(Agenzia Vista) Roma, 2 luglio 2025 La dichiarazione di Antonio Misiani del Pd fuori dal Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: misiani - governo - resa - condizioni

Misiani (Pd): Dal Governo resa senza condizioni agli Usa, serve piano rilancio e sostegno Vai su X

Misiani (Pd): Dal Governo resa senza condizioni agli Usa, serve piano rilancio e sostegno; Misiani (Pd): Dal Governo resa senza condizioni agli Usa, serve piano rilancio e sostegno - Il video; Misiani (Pd): Dal Governo resa senza condizioni agli Usa, serve piano rilancio e sostegno.

Misiani (Pd): Dal Governo resa senza condizioni agli Usa, serve piano rilancio e sostegno - (Agenzia Vista) Roma, 2 luglio 2025 La dichiarazione di Antonio Misiani del Pd fuori dal Senato. Lo riporta quotidiano.net

Dazi: Misiani (PD), governo Meloni si arrende senza condizioni a Trump? - ‚ÄúPer Giorgia Meloni non è un buon affare rispondere ai dazi di Trump. Si legge su partitodemocratico.it