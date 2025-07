L’Ucraina muove i primi passi verso l’Europa Ecco cosa prevede l’accordo sull’agricoltura

L’Ucraina fa i suoi primi passi verso l’Europa, segnando un nuovo capitolo nei rapporti tra i due soggetti. L’accordo sull’agricoltura rappresenta un traguardo importante, rafforzando il legame tra l’UE e Kiev e ridefinendo il panorama commerciale agroalimentare. Questo accordo apre nuove opportunità di crescita, collaborazione e sviluppo reciproco, ponendo le basi per una partnership più solida e duratura.

L'intesa rafforza il legame tra l'Unione europea e l'Ucraina e ridefinisce il quadro commerciale agroalimentare tra le due parti.

