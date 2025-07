Pickpocket il cinema e le sue storie nel cortile del Maschio Angioino

Nel suggestivo scenario del cortile del Maschio Angioino di Napoli, si apre la magia del grande cinema d’autore con Pickpocket, una rassegna che dal 7 al 22 luglio celebra le storie sul grande schermo. Sedici giorni di emozioni, arte e cultura, immersi in un’atmosfera unica nel cuore della città partenopea. Preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile, dove ogni proiezione racconta un mondo diverso, avvolto dalla magia del cinema.

Nel cortile del Maschio Angioino di Napoli arriva Pickpocket, la rassegna con sedici giorni dedicati al cinema e alle sue storie. Il grande cinema d’autore arriva nel cuore di Napoli. Nel cortile del Maschio Angioino, dal 7 al 22 luglio, va in scena Pickpocket, rassegna organizzata da Ladoc in collaborazione con ViVeTech, e promossa e . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pickpocket, il cinema e le sue storie nel cortile del Maschio Angioino

In questa notizia si parla di: pickpocket - cinema - cortile - maschio

Il grande cinema d’autore arriva nel cuore di Napoli. Nel cortile del Maschio Angioino, dal 7 al 22 luglio, va in scena Pickpocket, rassegna organizzata da Ladoc in collaborazione con ViVeTech, e promossa e supportata dal Comune di Napoli nell’ambito dell’ Vai su Facebook

"Pickpocket", a Napoli il cinema e le sue storie. Nel cortile del Maschio Angioino dal 7 al 22 luglio #ANSA Vai su X

Cinema all'aperto al Maschio Angioino a Napoli: dal 7 al 22 luglio proiezioni nella corte del castello; “Pickpocket”, il cinema e le sue storie nel cortile del Maschio Angioino; Visioni intrecciate nel cortile del Maschio Angioino: a Napoli debutta la rassegna Pickpocket.

Cinema all’aperto al Maschio Angioino a Napoli: dal 7 al 22 luglio proiezioni nella corte del castello - La rassegna Pickpocket arriva a Napoli, nel cortile di Castel Nuovo dal 7 al 22 luglio. Lo riporta fanpage.it

“Pickpocket”, il cinema e le sue storie nel cortile del Maschio Angioino - Nel cortile del Maschio Angioino, dal 7 al 22 luglio, va in scena Pickpocket, rassegna organizzata da Ladoc in collaborazione con ViVeTech, e ... Come scrive napolitoday.it