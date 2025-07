Caldo record bollino rosso in 18 città giovedì 3 luglio | dove ci sarà il picco di temperature

L'estate italiana si scalda ancora di più, con un'ondata di calore record che coinvolge 18 città italiane il 3 luglio, raggiungendo picchi di 40°C. L'anticiclone africano porta afa e temperature estreme, mettendo a dura prova cittadini e strutture sanitarie. Il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso, segnale di massima allerta. Scopriamo insieme quali sono le città più colpite e come proteggerci durante questa caldissima ondata.

Continua l'intensa ondata di calore a causa dell'anticiclone africano con afa e temperature che sfiorano i 40° gradi soprattutto a Centro-Sud. Il Ministero della Salute a diramato bollino rosso per 18 città in tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bollino - rosso - città - temperature

Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai - Diletta Leotta continua a catturare l'attenzione del pubblico con i suoi scatti mozzafiato sui social.

Caldo senza tregua, oggi bollino rosso in 18 città con temperature oltre 40 gradi, attesa firma protocollo per "emergenze climatiche" sul lavoro Vai su X

Ondate di calore: bollino rosso a Roma Il Ministero della Salute ha diramato l’allerta livello 3 (Rosso) per la città di Roma nelle giornate di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio. ? Temperature previste fino a 38°C: il rischio per la salute è elevato. Effet Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Verso il protocollo per le emergenze - In Francia in migliaia senza elettricità a causa del caldo; Caldo, bollino rosso in 18 città. Oggi firma del protocollo per emergenze sul lavoro. LIVE; Allerta meteo in Italia, blackout a Firenze e Bergamo. Malori per 2 operai in una buca, uno in coma.