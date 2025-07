Papa | la nostra Terra cade in rovina

Il Papa ci invita a riflettere sulla nostra Terra, ormai vittima di ingiustizie e disuguaglianze che alimentano la distruzione ambientale. La sua voce si fa portavoce di un appello urgente: è tempo di agire per fermare il deterioramento del nostro pianeta e tutelare il Creato per le generazioni future. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo invertire questa tendenza e riscoprire la bellezza e l’equilibrio che ci sono stati affidati.

14.58 "E' evidente che la nostra terra sta cadendo in rovina. Ovunque l'ingiustizia, la violazione del diritto internazionale e dei popoli, le diseguaglianze e l'aviditĂ producono deforestazione, inquinamento, perdita di biodiversitĂ ". Così il Papa nel messaggio per la decima Giornata di preghiera per la cura del Creato.Lamenta i "fenomeni naturali estremi" dovuti al cambiamento climatico "senza considerare gli effetti della devastazione umana ed ecologica portata dai conflitti armati". Calpestare giustizia e pace è colpire i piĂą deboli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

