Dua Lipa e Callum Turner in vacanza in Costiera Amalfitana

Dua Lipa e Callum Turner stanno vivendo un'esperienza da sogno in Costiera Amalfitana, lontano dal trambusto del palco e delle luci. La popstar, in pausa dal suo tour mondiale, ha condiviso momenti di relax e intimità , mostrando al mondo la bellezza di questo angolo di paradiso italiano. Con il suo nuovo amore al fianco, ogni scatto risplende di magia e complicità , regalando ai fan un assaggio di felicità autentica.

Dua Lipa e Callum Turner si stanno godendo le vacanze in Costiera Amalfitana. La popstar, che si è presa una pausa estiva dal suo tour mondiale, ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram svelando scatti di quotidianità nel Bel Paese. A farle compagnia c’è il suo fidanzato: attore e modello inglese di 35 anni con cui si frequenta dal 2024.      Visualizza questo post su Instagram            Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) Il tour mondiale . La cantante 29enne di Londra quest’anno è protagonista di un tour mondiale – Radical Optimism – iniziato il 20 marzo a Melbourne, Australia, e che terminerà il 16 ottobre a Seattle, Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dua Lipa e Callum Turner in vacanza in Costiera Amalfitana

In questa notizia si parla di: lipa - callum - turner - costiera

Dua Lipa si sposa con Callum Turner? Spunta l’anello - Dua Lipa e Callum Turner sono sempre più al centro delle attenzioni delle cronache di gossip, alimentando le speculazioni sulle loro imminenti nozze.

#Cronaca Vacanze d’amore in Costiera per Dua Lipa: La popstar si gode Positano con il futuro sposo Callum Turner Vai su X

#R101FuoriOndaNews: in costiera Amalfitana arriva un nuovo servizio di taxielicottero Vai su Facebook

Dua Lipa e Callum Turner in vacanza in Costiera Amalfitana - LaPresse; Dua Lipa e il futuro marito Callum Turner, baci e tenerezze in Costiera Amalfitana; Dua Lipa e Callum Turner in vacanza a Positano.

Dua Lipa e Callum Turner in vacanza in Costiera Amalfitana - La popstar, che si è presa una pausa estiva dal suo tour mondiale, ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram svel ... Scrive msn.com

Dua Lipa e il futuro marito Callum Turner, baci e tenerezze in Costiera Amalfitana - La coppia ha scelto di trascorrere qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Riporta gazzetta.it