Next Group Italia entra nella rete Sannio Valley per promuovere l’innovazione digitale nel territorio

Next Group Italia entra nella rete Sannio Valley, rafforzando il suo impegno nell’innovazione digitale del territorio. Questa partnership strategica unisce competenze e risorse per accelerare la trasformazione digitale delle aree interne, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo. Con un approccio a 360°, l’obiettivo è rendere il Sannio un modello di eccellenza nel panorama tecnologico italiano, aprendo la strada a un futuro sempre più smart e sostenibile.

Tempo di lettura: 3 minuti Next Group Italia, impresa che opera a 360° nel mondo digitale, ha ufficialmente siglato un accordo di partenariato con Sannio Valley, associazione impegnata nella promozione delle opportunità tecnologiche e nello sviluppo digitale delle aree interne. Questa collaborazione mira a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nel territorio, mettendo a sistema competenze e risorse per accelerare la trasformazione digitale delle imprese locali. Fondata nel 2021 da Gianluca Alosa e Antonio Barone, Next Group Italia si è rapidamente affermata grazie allo sviluppo di soluzioni software innovative e all’accompagnamento dei clienti in ogni fase del progetto, dalla definizione della strategia al monitoraggio costante dei risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Next Group Italia entra nella rete Sannio Valley per promuovere l’innovazione digitale nel territorio

