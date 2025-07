Wilson Ryanair bagaglio a mano gratis?Pagheranno tutti di più

Oggi tutti hanno la possibilità di portare a bordo una borsa che va sotto il sedile senza costi aggiuntivi, ma questa condizione potrebbe cambiare presto. Con l’annuncio di Eddie Wilson, CEO di Ryanair, si prospetta un aumento delle tariffe che coinvolgerà anche chi viaggia con il bagaglio a mano gratuito. La sfida tra convenienza e sostenibilità continua: sarà interessante vedere come evolveranno le politiche di volo nel prossimo futuro.

"Bagaglio a mano gratis? A Bruxelles si dicono tante cose, ma la verità è una sola. Aumenteranno le tariffe per tutti e quindi anche chi porterà una piccola borsa pagherà più di quanto paga oggi". Ad affermarlo è il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, che ha annunciato a Torino l'arrivo di un terzo aeromobile basato nello scalo e un investimento di 300 milioni di dollari. "Oggi tutti hanno la possibilità di portare a bordo una borsa che va sotto il sedile davanti ed è gratis. Si può poi scegliere se portare in cabina un altro bagaglio pagandolo o non farlo. Con questa decisione, invece, tutti pagherebbero di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Wilson (Ryanair), bagaglio a mano gratis?Pagheranno tutti di più

In questa notizia si parla di: bagaglio - gratis - tutti - wilson

Più diritti per i passeggeri aerei: dai rimborsi al bagaglio gratis, le proposte al Parlamento europeo - Dopo oltre un decennio di attesa, il Parlamento europeo torna a porre al centro dell’attenzione i diritti dei passeggeri aerei, con proposte innovative che spaziano dai rimborsi più equi alla reintroduzione del bagaglio a mano gratuito.

Wilson (Ryanair), bagaglio a mano gratis?Pagheranno tutti di più - Aumenteranno le tariffe per tutti e quindi anche chi porterà una piccola borsa pagherà più di quanto paga oggi". Si legge su ansa.it

Bagaglio a mano gratis o no? Cosa sta succedendo in Europa - Il bagaglio a mano in volo deve essere incluso nel prezzo del biglietto: Il Parlamento europeo alza la voce contro alcune pratiche delle compagnie aeree low cost e in commissione Trasporti approva un ... Lo riporta ilsole24ore.com