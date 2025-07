La lettera di Albert Einstein e Hannah Arendt al NYT il 2 dicembre 1948 | Nuovo stato di Israele verso deriva fascista con Partito della Libertà

Nel dicembre del 1948, una lettera storica firmata da Einstein, Arendt e altri 26 intellettuali ebrei al New York Times denunciò con fermezza i rischi di deriva autoritaria in Israele. La loro preoccupazione riguardava la crescita del Partito della Libertà, un movimento che minacciava i valori democratici e rischiava di trasformarsi in una forza fascista. Un monito che ancora oggi ci invita a vigilare sulla salvaguardia delle democrazie emergenti.

Einstein e Arendt, insieme ad altri 26 ebrei, scrissero nel 1948: “Fra i fenomeni più preoccupanti dei nostri tempi emerge quello relativo alla fondazione del Partito della Libertà (Tnuat Haherut), un partito politico che nell’organizzazione, nei metodi, nella filosofia politica e nell’azione social. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La lettera di Albert Einstein e Hannah Arendt al NYT il 2 dicembre 1948: “Nuovo stato di Israele verso deriva fascista con Partito della Libertà”

In questa notizia si parla di: einstein - arendt - lettera - albert

QUANDO EINSTEIN CHIAMAVA FASCISTA IL PARTITO DI BEGIN, FUTURO LIKUD Nel dicembre 1948, Albert Einstein, assieme a un gruppo di 26 intellettuali ebrei di primo piano, sottoscrisse una lettera aperta pubblicata sul New York Times per lanciare u Vai su Facebook

La Lettera di Albert Einstein e Hannah Arendt sulla deriva fascista di Israele; Einstein e Arendt sulle radici fasciste del Likud; Einstein: il partito della Libertà israeliano è molto vicino al nazi-fascismo.

Albert Einstein: critiche su lettera del professore che lo aveva respinto - Scritta su un foglio di carta ingiallito, la lettera falsa dell’Università di Berna informava Albert Einstein che la sua domanda di dottorato non aveva avuto successo. Si legge su veb.it

La Lettera di Einstein all’Asta: Il Monito Nucleare Ancora Attuale nel 2025 - La storica lettera di Albert Einstein che metteva in guardia sull'uso delle armi nucleari è all'asta. Secondo veb.it