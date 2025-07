maiori salgono a due i nidi di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia

Maiori, splendida perla della costiera amalfitana, accoglie con entusiasmo due nuovi nidi di tartaruga Caretta Caretta, simbolo di rinascita e tutela ambientale. La scoperta, fatta dal bagnino dell’hotel Luna di Pietra, ha suscitato grande emozione tra residenti e visitatori, che si sono uniti nell’attenzione per proteggere questi preziosi tesori naturali. La recinzione dell’area garantisce un futuro sereno alle future piccole tartarughe, sottolineando l’impegno di Maiori nella tutela della biodiversità.

Salgono a due i nidi di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia di Maiori, in costiera amalfitana. √ą stato il bagnino della spiaggia dell‚Äôhotel Luna di pietra a fare la piacevole scoperta che √® stata subito circondata da grande entusiasmo. L‚Äôarea dove il personale ha notato una piccola duna di sabbia √® stata recintata per evitare che il nido dove la caretta caretta ha deciso di deporre le uova venga danneggiata dalle attivit√† di balneazione. in attesa della schiusa. Il titolare del lido ha avvertito ¬†tutte le autorit√† competenti. Per la costiera amalfitana, la deposizione di uova da parte di tartaruga caretta caretta rappresenta ancora una novit√†.