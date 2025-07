Alessandro Giuli e la polemica con il premio Strega | Forse sono diventato nemico della domenica

Alessandro Giuli, il Ministro della Cultura, ha deciso di saltare la cerimonia del Premio Strega per un viaggio ufficiale in Germania, scatenando polemiche e discussioni. La sua assenza ha aperto un dibattito su priorità e rapporti internazionali nel mondo culturale italiano. Ma cosa significa davvero questa scelta? Scopriamo insieme i retroscena e le reazioni che hanno animato questa controversa vicenda.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, non sarà tra i presenti alla cerimonia finale del Premio Strega, in programma giovedì 3 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Il motivo? Un viaggio istituzionale in Germania di due giorni, 3 e 4 luglio, dove incontrerà il ministro della Cultura tedesco. "Sono stato sì invitato alla serata della premiazione – ha spiegato Giuli all'Adnkronos che lo ha interpellato a tal proposito – ma a differenza del passato, dalla Fondazione Bellonci non ho più ricevuto alcun segnale, né un libro candidato, dopo la mia nomina a ministro della Cultura. Forse come ministro, da 'Amico della domenica', sono diventato 'nemico della domenica'".

