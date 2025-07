Prorogato fino a sabato l’avviso di allerta meteo in Campania per il caldo

Preparatevi a vivere un’altra ondata di caldo intenso: l’allerta meteo in Campania è stata prorogata fino a sabato sera. La Protezione civile regionale invita a prestare attenzione e adottare le misure necessarie per proteggersi dal forte calore. Restate aggiornati e non sottovalutate i segnali del nostro corpo, perché la sicurezza viene prima di tutto.

E' stato prorogato, fino alle 20 di sabato 5 luglio, il vigente avviso di allerta meteo in Campania per "ondate di calore" dalla Protezione civile regionale. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo in Campania per "ondate di calore".

