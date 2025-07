Valditara conferma | Assicurazione sanitaria obbligatoria per docenti e ATA dal 2026

Il ministro Giuseppe Valditara annuncia una svolta decisiva nel settore scuola: dal 2026, docenti e personale ATA saranno coperti da un’assicurazione sanitaria obbligatoria. Un intervento che punta a garantire una maggiore sicurezza e tutela per chi lavora quotidianamente nelle nostre scuole. Questa novità rappresenta un passo importante verso un sistema più inclusivo e protettivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa significativa riforma.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato durante l'assemblea annuale dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) all'Auditorium Parco della Musica di Roma l'introduzione dell'assicurazione sanitaria obbligatoria per docenti e personale scolastico a partire dal 2026 L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

