Polisportiva Puglianello | Pasquale D’Inverno nuovo allenatore della prima squadra

La Polisportiva Puglianello si rinnova e guarda al futuro con entusiasmo, affidando la guida tecnica a Pasquale D’Inverno, giovane e promettente allenatore napoletano. Con il suo progetto sportivo 2025/2026, D’Inverno si concentrerà sulla crescita dei talenti giovani, rafforzando l’identità territoriale e portando nuova energia alla squadra. Una scelta strategica che promette di scrivere un nuovo capitolo di successi e sviluppo.

Comunicato Stampa Il giovane tecnico napoletano guiderà il progetto sportivo 20252026 puntando su crescita, valorizzazione dei giovani e identità territoriale La Polisportiva Puglianello è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Pasquale D’Inverno, che assumerà il ruolo di allenatore . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Polisportiva Puglianello: Pasquale D’Inverno nuovo allenatore della prima squadra

In questa notizia si parla di: polisportiva - puglianello - pasquale - inverno

Polisportiva Puglianello, nuova era calcistica all’insegna dei giovani e del territorio - La Polisportiva Puglianello si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia, puntando deciso sui giovani talenti e rafforzando il legame con il territorio.

Nuovo volto sulla panchina della Polisportiva Puglianello, Scopri i dettagli sul progetto, la visione tattica e le prime mosse del nuovo corso. Leggi l’articolo completo e preparati alla nuova stagione! https://campaniafootball.com/promozione-campania-f Vai su Facebook

Polisportiva Puglianello, guida tecnica affidata a mister Pasquale D’Inverno; IL MIO NOME È NESSUNO. Per una poesia dell’impersonale.; Ultimati i lavori per la messa in sicurezza del fiume Calore a Pantano.

Polisportiva Puglianello: raggiunto l’accordo con Pasquale D’Inverno - La Polisportiva Puglianello è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Pasquale D’Inverno, che assumerà il ruolo di allenatore della Prima Squadra ... Lo riporta vivitelese.it

Polisportiva Puglianello, tra riconferme e volti nuovi prende forma la rosa 2023-24. - La Polisportiva Puglianello è lieta di annunciare a tutti i tifosi, agli addetti ai lavori, ed agli organi di stampa, la riconferma sulla corsia sinistra di Tommaso Palamara. Riporta tuttocalciocampano.it