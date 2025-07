C’è un nuovo obiettivo intermedio dell’Ue sulla riduzione delle emissioni finalmente

Il nuovo obiettivo intermedio dell’UE sulla riduzione delle emissioni di gas serra rappresenta un passo decisivo verso un futuro sostenibile. Dopo mesi di negoziati e sforzi diplomatici, Wopke Hoekstra ha ufficialmente confermato il target del -90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Questo traguardo, sebbene tardivo, è cruciale perché aiuterà l’Europa a guidare la lotta al cambiamento climatico, rafforzando l’impegno globale e promuovendo innovazioni verdi per le generazioni future.

Dopo aver trascorso le ultime settimane in giro per l'Europa nella speranza di convincere i governi più scettici, Wopke Hoekstra, commissario Ue per il Clima, ha confermato il target intermedio sulla riduzione delle emissioni di gas serra nell'Unione europea: -90 per cento entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Il nuovo obiettivo, annunciato con enorme ritardo rispetto alle attese, è molto importante per due ragioni: da una parte, aiuterà i governi nazionali a dare continuità al target del -55 per cento entro il 2030; dall'altra, permetterà alle imprese di orientare con più lungimiranza e meno incertezza gli investimenti nella transizione ecologica, anche – e soprattutto – in vista delle emissioni nette zero entro il 2050.