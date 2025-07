Alcol a minorenni a Bologna | chiusa per un mese la Piadineria Pausa Caffè

A Bologna, un episodio che ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei minori: la Piadineria Pausa Caffè è stata chiusa per un mese dopo aver somministrato alcol a minorenni senza verificarne l’età. Un controllo tempestivo della Polizia ha evitato rischi maggiori e sottolinea l’importanza di responsabilità e prevenzione. Ma cosa è successo realmente quella sera? E quali sono le conseguenze di simili comportamenti?

Bologna, 2 luglio 2025 – Danno da bere a minorenni senza verificare la loro età: chiusa per un mese la Piadineria Pausa Caffè a Bologna, all'angolo tra via Indipendenza e via de' Falegnami. Il controllo è avvenuto la sera del 30 giugno, verso le 19.30, con un intervento congiunto della Polizia amministrativa della Questura e della Polizia locale. Durante il servizio, gli agenti hanno notato due ragazze minorenni sedute ai tavolini mentre bevevano alcolici. E, mentre le due ragazzine consumavano, hanno osservato un afflusso continuo di giovanissimi che chiedevano da bere, senza che i dipendenti del locale verificassero la loro età o chiedessero un documento d’identità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alcol a minorenni a Bologna: chiusa per un mese la Piadineria Pausa Caffè

