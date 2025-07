LIVE Paolini-Rakhimova Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo dopo Rublev-Harris

Segui con noi l’emozionante giornata di Wimbledon 2025, dove le stelle del tennis si sfidano sotto il sole finalmente tornato. Dalle vittorie di Kartal e i prossimi incontri di Rublev-Harris e Paolini-Rakhimova, ogni punto è un passo verso la gloria. Rimani aggiornato in tempo reale e non perdere neanche un momento di questa entusiasmante manifestazione sportiva: l’azione continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:20 Con un rapido 2-0 la britannica Kartal avanza al terzo turno dello Slam di casa. Sul Court 2 spazio ora a Rublev-Harris, poi sarà la volta di Paolini-Rakhimova. A più tardi! 14.50 La britannica Kartal ha vinto il primo set contro la bulgara Tomova per 6-2. Al termine di questa partita si giocherà Rublev-Harris, poi toccherà a Paolini. 14.20 Ha smesso di piovere! Incomincia il programma sul Campo 3. La bulgara Tomova e la britannica Kartal sono in campo. Al termine toccherà al match tra il russo Rublev e il sudafricano Harris. A seguire spazio a a Paolini.