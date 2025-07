Renato Veiga Bayern Monaco i bavaresi piombano sull’ex difensore della Juve! Le novità e cosa può succedere in estate

Il mercato estivo si infiamma: il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Renato Veiga, ex difensore della Juve, come possibile rinforzo per la sua linea difensiva. Con l’interesse crescente e le trattative in corso, questa operazione potrebbe rivoluzionare le strategie dei bavaresi e aprire nuovi scenari per il futuro del portoghese. Cosa succederà nei prossimi mesi? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti più interessanti!

Renato Veiga Bayern Monaco, i bavaresi piombano sull’ex difensore della Juve! Le novità e cosa può succedere nel corso di questa estate. Il Bayern Monaco  ha inserito Renato Veiga  nella lista delle opzioni per rinforzare la difesa in vista del mercato estivo. Secondo le ultime notizie riportate da Fabrizio Romano, l’interesse per il difensore portoghese, attualmente sotto contratto con il Chelsea e reduce dall’esperienza in prestito alla Juve, si fa sempre più concreto. Il Bayern sta valutando diversi profili per il reparto arretrato, ma la priorità dipende dall’eventuale partenza di Kim Min-Jae, che potrebbe aprire le porte a un nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Renato Veiga Bayern Monaco, i bavaresi piombano sull’ex difensore della Juve! Le novità e cosa può succedere in estate

In questa notizia si parla di: veiga - bayern - monaco - bavaresi

Il Bayern Monaco pensa a Renato Veiga: l'ex Juventus è in cima alla lista dei desideri dei bavaresi; Sky Germania - Kim nella lista della Juventus: la situazione del difensore del Bayern Monaco; Portogallo, ecco i convocati: ci sono due juventini, presente anche Ronaldo.

Il Bayern Monaco pensa a Renato Veiga: l'ex Juventus è in cima alla lista dei desideri dei bavaresi - Il difensore portoghese è uno degli obiettivi dei tedeschi in caso di partenza di Kim: le richieste del Chelsea sono però molto elevate. Segnala msn.com

Bayern Monaco, Renato Veiga se parte Kim - jae, il Bayern Monaco potrebbe pensare a Renato Veiga, tornato al Chelsea dopo questi alla Juve ... europacalcio.it scrive