Roma corsa a due tra O’Riley e Koné a centrocampo | Zortea per la corsia destra

Roma si prepara a una corsa frenetica sul mercato, con Riley e Koné pronti a sfidarsi per il centrocampo, mentre Zortea si candida come alternativa sulla corsia destra. Con la cessione di Abraham al Besiktas ormai conclusa, la società lavora intensamente per consegnare a Gasperini una rosa competitiva, puntando a rafforzare ogni reparto e regalare al tecnico le migliori armi per affrontare la nuova stagione.

Chiusa la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, la Roma prosegue il proprio lavoro di rifinitura della rosa da consegnare a Gian Piero Gasperini. Il direttore sportivo Frederic Massara, archiviata la fase dedicata alle plusvalenze, ha ora il compito di assicurare al tecnico almeno un titolare per ogni reparto, a partire dalla mediana, dove probabilmente uscirà di scena Leandro Paredes. Come riporta il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista resta quello di Matt O'Riley, centrocampista danese classe 2000 in forza al Brighton. Apprezzato da tempo da Gasperini, che lo aveva seguito già ai tempi dell'Atalanta, O'Riley ha già manifestato gradimento per la destinazione e sarebbe pronto a dire sì ai giallorossi.

