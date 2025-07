Thor esce dalla continuità ufficiale Marvel | scopri il suo nome e chi lo sostituisce negli Avengers

Il mondo Marvel sta vivendo una svolta epocale: Thor esce dalla continuity ufficiale, aprendo un nuovo capitolo nella sua leggenda. Ma chi prenderà il suo posto tra gli Avengers? Scopriamo insieme i dettagli di questa trasformazione e le sorprendenti novità che cambieranno per sempre il volto dell’universo Marvel. Preparati a immergerti in un universo in continua evoluzione, dove il passato si confronta con un futuro ricco di sorprese.

Il panorama narrativo di Marvel sta vivendo una trasformazione radicale, segnando un punto di svolta nella storia del personaggio di Thor. Recentemente annunciato, un cambiamento senza precedenti ha portato all’ eliminazione ufficiale di Thor dalla continuity principale, modificando in modo sostanziale il suo ruolo e la sua identitĂ all’interno dell’universo Marvel. Questo articolo analizza i dettagli di questa rivoluzione, le implicazioni per i personaggi coinvolti e le nuove direzioni narrative che si prospettano. thor è stato rimosso e rinominato come mortale. la nuova identitĂ di thor come umano. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Thor esce dalla continuitĂ ufficiale Marvel: scopri il suo nome e chi lo sostituisce negli Avengers

