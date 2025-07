Passaggi minati Così Teheran si preparava a bloccare Hormuz

Tensioni crescenti nel Golfo Persico: Teheran, in un gesto di sfida, avrebbe caricato mine navali su alcune imbarcazioni, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità della regione. Mentre le provocazioni si intensificano tra Tel Aviv e Teheran, il rischio di un conflitto più ampio si fa sempre più concreto. La domanda ora è: quale sarà la prossima mossa in questo delicato scenario geopolitico?

Nel bel mezzo dell’escalation tra Tel Aviv e Teheran registrata lo scorso mese, l’Iran avrebbe caricato mine navali su alcune imbarcazioni locate nel Golfo Persico, con tutta probabilità per condurre delle operazioni di minamento dello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferito da due funzionari statunitensi rimasti anonimi a Reuters, le mine non sono state dispiegate ma la loro presenza a bordo suggerisce che Teheran stesse valutando concretamente l’opzione di bloccare uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. Le fonti non hanno specificato se le mine siano state scaricate in un secondo momento, né in che modo siano state ottenute le informazioni, che probabilmente derivano da immagini satellitari o fonti umane riservate. 🔗 Leggi su Formiche.net